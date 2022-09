Roma – Le sfide economiche, l’Ucraina, il Pnrr, l’emergenza energetica. Il faccia a faccia tra i leader dei principali partiti in corsa per le elezioni si svolge al forum Ambrosetti.

La Meloni è chiara e avvisa che “se l’Italia si sfila dagli alleati, per l’Ucraina non cambia niente, per noi moltissimo”. Una nazione seria che vuole difendere i suoi interessi deve avere una postura credibile. A fargli da spalla Matteo Salvini, che assicura che con un governo di centrodestra l’Italia “non cambierà collocazione internazionale”. La visione contrapposta di Azione e 5stelle si gioca invece, sul piano della transizione ambientale. Altro tema caldo l’eventuale modifica del Pnrr. Per il segretario Dem, Letta si può discutere, ma diciamo ‘no’ alle rinegoziazioni. E poi rilancia sul ruolo strategico dell’Europa.