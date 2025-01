Empoli-Lecce 1-3, Giampaolo: ‘Vittoria che arriva al momento giusto’

Il Lecce espugna il ‘Castellani’ con un convincente 3-1 sull’Empoli, conquistando tre punti fondamentali per la corsa salvezza. Il tecnico Marco Giampaolo ha espresso tutta la sua soddisfazione: “È stata una partita molto pesante, ma sono contento per questo importante risultato. Sono felice per i ragazzi, per la società e per i tifosi che anche oggi ci hanno seguito in tanti in trasferta. È una vittoria arrivata al momento giusto e siamo sulla buona strada”.

Giampaolo ha sottolineato l’importanza degli scontri diretti, molti dei quali si giocheranno lontano dal Via del Mare: “Ripeto sempre ai ragazzi che abbiamo pochi margini di errore. Il nostro stadio è un fattore, ma fuori casa dobbiamo essere impeccabili”. Un elogio particolare è andato a Krstovic, autore di una doppietta: “Ha fatto la miglior gara della mia gestione. È stato un giocatore completo: ha segnato e ha tenuto palla, facendo respirare la squadra”.

