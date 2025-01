Lecce-Empoli 1-3, D’Aversa: ‘Il primo tempo è stato un disastro’

In casa Empoli è tempo di riflessioni dopo la sconfitta con il Lecce. Roberto D’Aversa, al terzo ko consecutivo tra le mura amiche, non cerca scuse: “Mi assumo ogni responsabilità per come è stato interpretato il primo tempo. Abbiamo regalato due gol in undici minuti e non possiamo permettercelo in una lotta salvezza”.

Nonostante l’assenza di Vasquez, lasciato in panchina per riflettere, il tecnico si è detto soddisfatto dell’esordio di Seghetti: “Jacopo ha evitato almeno due gol nel primo tempo. Vasquez aveva bisogno di un turno di riposo”.

D’Aversa ha invitato la squadra a reagire con maggiore concretezza: “Le sconfitte ci stanno, ma non possiamo permettere frazioni di gioco come quelle viste oggi. Nella ripresa l’atteggiamento è cambiato, ma ci è mancata cattiveria sotto porta. Dobbiamo ritrovare la determinazione che ci ha contraddistinto nel girone d’andata”.

Un Empoli che fatica e un Lecce che sogna: il destino delle due squadre si giocherà ancora sui dettagli.

