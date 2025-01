Emiliano: ‘Taranto ha bisogno di due Pronto Soccorso’

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha annunciato importanti novità durante la visita a Taranto, dove è stata costituita una struttura speciale per accelerare i lavori del nuovo ospedale San Cataldo. “Abbiamo affidato poteri esclusivi all’ing. Moschettini, capo dell’area tecnica, per velocizzare i passaggi necessari alla realizzazione del progetto”, ha dichiarato Emiliano.

Durante l’incontro, Emiliano ha sottolineato la necessità di mantenere due Pronto Soccorso nella città: uno presso il nuovo San Cataldo e uno al Santissima Annunziata. “Chiudere il Santissima Annunziata significherebbe privare Taranto di un servizio indispensabile. Servono più di mille nuove assunzioni per garantire il funzionamento del nuovo ospedale, ma al contempo ritengo fondamentale mantenere operativo il Pronto Soccorso del Santissima Annunziata”, ha spiegato, promettendo di portare la questione all’attenzione del ministro Schillaci.

Il presidente ha inoltre evidenziato l’importanza dell’aumento del Fondo sanitario nazionale per sostenere entrambe le strutture ospedaliere pubbliche di Taranto, considerate indispensabili per il territorio.

Parallelamente, Emiliano ha annunciato un investimento di oltre 50 milioni di euro per rafforzare il corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Bari nella sede tarantina. “Questo investimento, unito alle risorse precedenti, permetterà il reclutamento di ricercatori e professori, consolidando la formazione medica in un’area che vive una grave emergenza ambientale e sanitaria”, ha dichiarato.

Le nuove misure annunciate rappresentano un passo significativo per il miglioramento della sanità e della formazione in un territorio che richiede interventi concreti per affrontare le sue sfide.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author