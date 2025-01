Taranto, potenziamento Medicina: Turco ‘Lungimiranza del Governo Conte II’

Taranto si consolida come polo accademico grazie a un finanziamento di 52 milioni di euro stanziato dalla Regione Puglia per l’Università di Medicina. La firma ufficiale, avvenuta oggi, 7 gennaio 2025, rappresenta un traguardo fondamentale per il capoluogo ionico, frutto di un percorso avviato dal MoVimento 5 Stelle durante il Governo Conte II.

Il Senatore Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle e Coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa, ha ricordato come, nel 2020, in qualità di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Programmazione Economica, abbia accelerato i tempi per rendere realtà un progetto che sembrava irrealizzabile. “La corsa contro il tempo per l’acquisto della sede con i primi 5 milioni e il successivo riconoscimento dell’istituzione dell’Università di Medicina oggi premiano i giovani che studiano fra i Due Mari”, ha dichiarato.

Turco ha evidenziato l’importanza dell’investimento attuale, destinato a potenziare il piano assunzionale per professori e ricercatori, consolidando così l’eccellenza accademica della città. “Questo risultato – ha aggiunto – non sarebbe stato possibile senza la collaborazione del Magnifico Rettore dell’Università di Bari, Stefano Bronzini; del Presidente Giuseppe Conte; del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; del Direttore Generale dell’Asl di Taranto, Vito Gregorio Colacicco; del Presidente della Scuola di Medicina, Alessandro Dell’Erba, e del Prof. Loreto Gesualdo. Un ringraziamento particolare va anche all’ex Prefetto di Taranto, Demetrio Martino”.

Con il sostegno di queste figure chiave e l’inaugurazione della “Banca dei Saperi” nel 2020, il progetto si è trasformato in una realtà concreta, dando ai giovani tarantini una nuova opportunità per costruire il proprio futuro.

