Puglia- “Sospendiamo la delibera (non ancora pubblicata) per l’attuazione degli interventi a tutela delle donne in gravidanza in situazioni di difficoltà, per avviare un confronto con tutte le realtà, ripristinare la corretta informazione per non far diventare un tema così importante oggetto di attacchi strumentali”. È quanto afferma l’assessore al Welfare Rosa Barone. La delibera approvata in Giunta su istruttoria dell’assessorato al Welfare, e non ancora pubblicata sul Burp, aveva come finalità il supporto alle donne in condizioni di difficoltà che hanno deciso di portare a termine la gravidanza e che si rivolgono ai consultori, ai comuni o alle strutture specializzate per ricevere un sostegno. Questo in attuazione di quanto previsto a pagina 66 del Piano delle Politiche Familiari 2020-2022 per il supporto alle donne in difficoltà economica, che è stato approvato nel 2020, al termine di un percorso partecipato iniziato nel 2018, e di quanto stabilito anche nell’art.2 della legge 194/78 ‘Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza’. “Dispiace che ne sia stato strumentalizzato il contenuto, ma nessuno può mettere in dubbio l’orientamento della Regione Puglia e dell’assessorato al Welfare, da sempre in prima linea per il diritto delle donne all’autodeterminazione. L’obiettivo della misura è garantire un’adeguata assistenza alla gravidanza e al post partum con l’erogazione di servizi assistenziali integrati e multidisciplinari, che tengano conto della dimensione sia di natura medica che sociale dei bisogni rilevati”. “Sostenere le donne che decidono di non abortire e quindi aiutare la vita di bambine e bambini è cosa buona e giusta. Come fa la sinistra a fare polemica anche su questo? Che la Regione Puglia di Emiliano non si arrenda e prosegua su questa strada di inclusione, sostegno e generosita’. Evviva la vita!”. Lo dice Matteo Salvini, commentando le polemiche per la delibera della Regione Puglia guidata da Michele Emiliano che prevede sostegno economico per le donne che decidono di non abortire.

