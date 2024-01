Emiliano, ‘Il Pd regionale è disorientato, non in imbarazzo’

“Non ho detto che il partito fosse in imbarazzo, ma di fronte a un titolo (del libro di De Luca, ndr) e una posizione di questo genere molti militanti del partito erano disorientati”. Lo ha detto a Bari Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, durante la presentazione di ‘Nonostante il Pd’, libro del governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Emiliano lo ha precisato in riferimento all’assenza in sala di alcuni esponenti del Pd pugliese aggiungendo inoltre che Domenico De Santis, segretario regionale del PD, ha percorso oltre 300 km per partecipare a diversi eventi pubblici e che quindi la sua risposta non era riferita a lui, bensì era un discorso rivolto genericamente ai militanti Pd.

