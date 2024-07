Emergenza siccità in Puglia: raccolti dimezzati, invasi a secco

L’allarme siccità in Puglia cresce: i raccolti risultano dimezzati, gli invasi quasi completamente a secco. Le principali associazioni di agricoltori denunciano una situazione senza precedenti e richiedono alla Regione il riconoscimento dello stato di calamità.

La Cia-Agricoltori Italiani di Puglia parla di una “situazione drammatica”, evidenziando un calo del 50% nelle produzioni di ortofrutta, una diminuzione delle rese di grano duro per ettaro e previsioni nere per la produzione di olive e olio nei prossimi mesi.

Gennaro Sicolo, presidente regionale e vicepresidente nazionale di Cia Agricoltori Italiani di Puglia, sottolinea come tutte le produzioni soffrano la mancanza d’acqua e l’impossibilità di effettuare irrigazioni di soccorso in molte zone. Sicolo accusa l’inerzia dei consorzi di bonifica commissariati, che non hanno attuato piani e azioni strutturali per affrontare il problema. Da tempo, Cia Agricoltori Italiani chiede un piano di interventi per garantire l’autosufficienza idrico-irrigua della Puglia, ridurre gli sprechi e assicurare l’acqua necessaria agli agricoltori.

Anche l’Anbi, associazione dei consorzi di bacino, ha avvertito che entro metà agosto la Capitanata non avrà più risorse per irrigare i campi, con rischi anche per ampie porzioni del Salento. Coldiretti Puglia conferma che la siccità sta causando l’appassimento delle olive per il caldo degli ultimi mesi e la mancanza di piogge, con gravi ripercussioni sulla prossima campagna olearia. La produzione di grano per pane e pasta è dimezzata, e tutto il settore agricolo soffre: frutta e verdura sono bruciate dal sole e frequenti incendi devastano la regione.

La crisi idrica ha anche determinato un drastico calo di foraggio verde nei pascoli, aumentando i costi per l’acquisto di mangimi. Anche gli apicoltori sono colpiti, con una produzione di miele dimezzata. Coldiretti Puglia descrive la situazione come “da profondo rosso”, con nessun settore agricolo risparmiato dagli effetti devastanti della siccità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author