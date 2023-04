Elezioni Brindisi: Luperti, ‘Nessun confronto pubblico con Rossi’

“Come al solito, in campagna elettorale ogni candidato prova a cancellare i suoi difetti per proporsi agli elettori come il “nuovo che avanza”. Questo, come avranno ben capito i brindisini, non è il nostro stile. Noi le cose “non le mandiamo a dire”, ma le ribadiamo a gran voce”, comincia così la nota stampa con cui Lino Luperti, candidato sindaco di Brindisi con il Movimento Regione Salento, dice no all’invito che Riccardo Rossi, primo cittadino uscente, ha rivolto agli altri candidati per un confronto pubblico in piazza Vittoria.

“Rossi vuole far dimenticare ai brindisini che per cinque anni ha governato arroccato nel “Palazzo”, rifiutando qualsiasi forma di confronto con altre istituzioni e, cosa ancora più grave, con i cittadini di Brindisi – aggiunge Luperti -. Il suo unico interesse, evidentemente, era quello di portare a casa il suo lauto stipendio di 8.011 euro mensili e non ha voluto neanche rispondere alla nostra proposta di riduzione del compenso del 30%”.

“Invece di confrontarsi sulle scelte che ha assunto e che condizioneranno la vita di Brindisi per i prossimi anni, ha creato dei “muri di gomma” – sottolinea Lino Luperti -. E i cittadini si sono ritrovati impotenti rispetto alle angherie della sua Amministrazione. In effetti, se gli impianti a rischio si faranno è solo per la sua inefficienza e per la incapacità di produrre atti votati da una maggioranza reale in Consiglio Comunale. Oggi chiede di confrontarsi? Ci dispiace, ma il suo tempo è finito e Brindisi ricorderà la sua guida dell’Amministrazione Comunale come un brutto sogno da cancellare in fretta”, conclude Lino Luperti, candidato sindaco di Brindisi con il Movimento Regionale Salento.

