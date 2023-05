BISCEGLIE – Dopo il primo turno delle elezioni amministrative, Bisceglie andrà al ballottaggio. Il sindaco uscente Angelantonio Angarano ha incontrato elettori e sostenitori per ringraziarli del sostegno ricevuto in campagna elettorale e soprattutto alle urne. L’incontro al Politeama Italia è servito anche per fare il punto dopo la prima tornata.

I toni delle ultime settimane hanno acceso la campagna elettorale. Angarano commenta l’andamento del voto parlando anche del disgiunto. Secondo il primo cittadino uscente, si tratta di una componente che ha inciso sul valore delle coalizioni. Apparentamento come chiave per vincere al ballottaggio. Fata può avvicinarsi ad Angarano.

