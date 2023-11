Editoriale, la “strada della morte” va chiusa al traffico

La Statale 100 è ormai costante scenario di tragedie stradali, troppe le vittime per non prendere provvedimenti immediati. Chiusura al traffico e pedaggio libero sull’autostrada Taranto-Bari fino a quando non sarà messa in sicurezza la “strada della morte”

