Eccellenza, Massafra: accordo tra Fernando Rubino e Giovanni Di Stefano

In settimana si è tenuto un incontro tra Fernando Rubino, azionista di maggioranza del Massafra Calcio (Eccellenza pugliese), e Giovanni Di Stefano, interessato a un nuovo assetto azionario del club. In una nota diffusa dalla famiglia Di Stefano, si fa sapere che durante il confronto “sono stati condivisi obiettivi comuni per il futuro a lungo termine della società sportiva. Nei prossimi giorni verrà redatto e formalizzato un accordo ufficiale”.

