Eccellenza: UC Bisceglie rafforza la difesa, ingaggiato Miano

Continua senza sosta l’attività di mercato dell’Unione Calcio Bisceglie, che annuncia l’arrivo del difensore centrale Roberto Miano, classe 1996, per rinforzare la retroguardia. Il calciatore, originario di Messina, ha sviluppato la sua carriera nelle giovanili del Città di Messina e ha accumulato numerose esperienze in Sicilia.

Tra le sue tappe più significative si annoverano Igea Virtus, Rocca di Caprileone, che ha contribuito a portare in Eccellenza, Giarre, Città di Sant’Agata, Ragusa, con cui ha vinto la Coppa Italia Dilettanti Sicilia nel 2022, e Pro Favara, che ha guidato fino alla semifinale nazionale degli spareggi di Eccellenza.

Miano ha inoltre vissuto un’esperienza in Serie A di San Marino con la maglia del Tre Fiori. Difensore di grande struttura fisica, Miano arriva a Bisceglie per sopperire alle assenze per infortunio di capitan Bufi e Gabriele Monopoli in questo avvio di stagione. La dirigenza dell’Unione Calcio Bisceglie ha rivolto a Roberto Miano un caloroso benvenuto, augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni, sia personali che di squadra, con la maglia azzurra.

