Serie C/C, gli arbitri designati per la 3a Giornata

Gli arbitri designati per la 3a Giornata del Girone C della Serie C, in programma tra sabato 7 e domenica 8 settembre.

Sabato 07/09/2024

JUVENTUS NG-CATANIA (ore 18.30)

Arbitro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino

Assistenti: Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore e Antonio Aletta di Avellino

Quarto Ufficiale: Davide Gandino di Alessandria

PICERNO-CASERTANA (18.30)

Arbitro: Valerio Pezzopane di L’Aquila

Assistenti: Alessandro Rastelli di Ostia Lido e Daniele Sbardella di Belluno

Quarto Ufficiale: Filippo Colaninno di Nola

CROTONE-TRAPANI (20.45)

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico di Matera

Assistenti: Andrea maria Masciale di Molfetta e Andrea Rizzello di Casarano

Quarto Ufficiale: Alfredo Iannello di Messina

MESSINA-TARANTO (20.45)

Arbitro: Domenico Mirabella di Napoli

Assistenti: Luca Landoni di Trento e Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia

Quarto Ufficiale: Fabrizio Ramondino di Palermo

TURRIS-LATINA (20.45)

Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta

Assistenti: Cosimo Schirinzi di Casarano e Tommaso Mambelli di Cesena

Quarto Ufficiale: Antonio Di Reda di Molfetta

Domenica 08/09/2024

SORRENTO-ALTAMURA (18.30)

Arbitro: Silvia Gasperotti di Rovereto

Assistenti: Salvatore Nicosia di Saronno e Manuel Cavalli di Bergamo

Quarto Ufficiale: Marco Di Loreto di Terni

AVELLINO-CERIGNOLA (20.45)

Arbitro: Giuseppe Mucera di Palermo

Assistenti: Rodolfo Spataro di Rossano e Ilario Montanelli di Lecco

Quarto Ufficiale: Giorgio Di Cicco di Lanciano

BENEVENTO-POTENZA (20.45)

Arbitro: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo

Assistenti: Michele Colavito di Bari e Andrea Cecchi di Roma 1

Quarto Ufficiale: Valerio Vogliacco di Bari

FOGGIA-MONOPOLI (20.45)

Arbitro: Stefano Milone di Taurianova

Assistenti: Roberto D’Ascanio di Roma 2 e Federico Linari di Firenze

Quarto Ufficiale: Ferdinando Emanuel Toro di Catania

GIUGLIANO-CAVESE (20.45)

Arbitro: Adolfo Baratta di Rossano

Assistenti: Emanuele Fumarulo di Barletta e Luigi Ingenito di Piombino

Quarto Ufficiale: Riccardo Tropiano di Bari

