Eccellenza, l’argentino Di Fulvio rinforza la difesa del Bisceglie

Un nuovo elemento di esperienza va a potenziare il reparto difensivo del Bisceglie. La società nerazzurra ha ufficializzato l’arrivo di Francisco Andrès Di Fulvio, difensore centrale classe 1992.

Argentino di La Plata, Di Fulvio è reduce da un’esperienza con il Molfetta e da una parentesi con l’Unione Calcio. Nel suo percorso in Argentina, ha indossato le maglie di Villa San Carlos e UAI Urquiza, prima di approdare in Italia nel gennaio 2022. Con il Lavello ha collezionato 27 presenze complessive in Serie D, tra campionato, Coppa Italia di categoria e playout, in una stagione e mezzo.

Difensore roccioso, Di Fulvio si distingue per la forza fisica che va ben oltre il suo metro e 83 di altezza, risultando un marcatore temibile per gli attaccanti avversari. Il giocatore è già a disposizione di Mister Valeriano Loseto, con la speranza che possa essere un tassello importante per il resto della stagione!

