Eccellenza: Il Massafra ingaggia l’attaccante Ventola

Il Massafra ha annunciato l’acquisizione dell’attaccante Danilo Ventola, classe 2000, che arriva a rinforzare il reparto offensivo della squadra. Cresciuto nei settori giovanili di Bari, Ascoli e Genoa, Ventola porta con sé un bagaglio di esperienza maturato tra Serie C e Serie D.

Il giovane brindisino vanta oltre cento presenze in Serie C, avendo militato in club come Rimini, Imolese, Turris, Virtus Francavilla, Recanatese e Fidelis Andria. In Serie D, ha vestito la maglia del Bitonto e della United Riccione. Ora, dopo l’esperienza a Bitonto, Ventola è pronto a dare il suo contributo al Massafra, accogliendo con entusiasmo l’offerta del club e mettendosi a disposizione dello staff tecnico.

L’arrivo di Ventola rappresenta un rinforzo importante per l’attacco, grazie alla sua esperienza e alle sue qualità, offrendo così nuove opzioni tattiche per il mister e completando un reparto che ora appare ben equilibrato.

