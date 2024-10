Calcio C/F: Pellegrini e Messina, Molfetta riparte dalle sue colonne

Aurora Pellegrini ed Erika Messina, due pilastri della Molfetta Calcio Femminile, sono state riconfermate per la stagione 2024/25, pronte a combattere per nuovi traguardi. Aurora, classe 2001, vestirà ancora la maglia numero 7.

Aurora Pellegrini, centrocampista affidabile e versatile, è un punto fermo della squadra, capace di giocare su entrambe le fasce e creare spazi decisivi con velocità, dribbling e precisione nei cross. Questa stagione potrebbe essere quella della sua definitiva maturità calcistica.

Accanto a lei, Erika Messina, ventenne, continuerà a indossare la maglia numero 6. Leader carismatica in campo e fuori, è un riferimento per la squadra, dotata di eccellenti qualità tecniche e visione di gioco. La sua capacità di leggere le dinamiche in campo e offrire soluzioni brillanti la rendono una giocatrice chiave per la Molfetta.

La squadra allenata da mister Petruzzella si prepara a debuttare nella Coppa Italia Eccellenza Puglia 2024/25 il 3 novembre, contro le campionesse in carica del Foggia Women. Inserita nel girone A, la Molfetta cercherà di guadagnarsi un posto tra le prime due per accedere alle fasi finali. Il calendario prevede sfide attese, tra cui il derby contro l’Apulia Trani. La finale del torneo è fissata per il 9 marzo. La stagione è appena iniziata, ma l’obiettivo è chiaro: continuare a vincere.

