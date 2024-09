Eccellenza, il Bisceglie riabbraccia Loris Palazzo

Il Bisceglie può contare su un nuovo rinforzo nel reparto offensivo: la dirigenza nerazzurra ha ufficializzato il ritorno di Loris Palazzo, attaccante di comprovata esperienza e talento, che ha già vestito la maglia del Bisceglie in tre precedenti occasioni, tra il 2011 e il 2015. Palazzo, nato a Bari il 9 febbraio 1991, vanta un palmarès di 113 gol realizzati in carriera a livello di Serie D, a cui si aggiungono 22 assist decisivi per i suoi compagni.

Cresciuto nel vivaio del Bari, Palazzo è arrivato a Bisceglie per la prima volta nella stagione 2011/2012, a soli 20 anni, dopo aver militato in squadre come Liberty Bari, Casarano, Real Rimini e Andria BAT. Nella sua prima esperienza con la maglia nerazzurra, l’attaccante ha proseguito la sua carriera tra Foggia e Manfredonia, per poi tornare a Bisceglie nella stagione 2013/2014, contribuendo con 6 reti in 18 presenze al piazzamento di prestigio del club nel Girone H di Serie D.

Nella stagione 2014/2015, Palazzo ha diviso il suo impegno tra Bitonto e Nardò, prima di fare ritorno a Bisceglie per un breve periodo tra agosto e dicembre 2015. Successivamente, si è trasferito al Monza, dove ha giocato un ruolo chiave nella promozione della squadra dalla Serie D alla Serie C, segnando 29 gol in due stagioni.

Dopo l’esperienza in Lombardia, Palazzo ha continuato a dimostrare il suo valore in diverse squadre, tra cui Latina, Team Altamura, Fidelis Andria, Brindisi, Cerignola e Bitonto. Ora, a distanza di anni, è pronto a mettere nuovamente la sua esperienza e le sue qualità al servizio del Bisceglie, sotto la guida di Mister Giuseppe Scaringella, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’attacco della squadra.

