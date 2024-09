Eccellenza, doppio rinforzo difensivo in casa Molfetta

Il Molfetta ha ufficializzato l’acquisizione dei diritti sportivi del difensore centrale Davide Leuzzi per la stagione 2024/25. Leuzzi, originario di Copertino (LE) e nato nel 2005, è un giocatore fisicamente robusto, abile nel gioco aereo e dotato di un buon senso della posizione. Formatosi nella scuola calcio “Diliso” di Bari, è approdato nel 2018 al Monopoli nella categoria Under 15 Lega Pro. Al termine di quella stagione, è stato conteso da diverse squadre, tra cui il Lecce, che lo ha ingaggiato. Durante la stagione 2019/20 con il Lecce, ha ricevuto la chiamata della Nazionale Italiana Under 15. Dopo alcuni anni nelle giovanili del Lecce, culminati con l’esperienza nell’Under 18 come capitano, Leuzzi è tornato al Monopoli nella scorsa stagione per disputare il Campionato Primavera 2. Nei giorni scorsi, la Molfetta Calcio, guidata dal Direttore Sportivo Devito, è riuscita a portarlo nella sua rosa. Leuzzi si è già allenato agli ordini di mister Carbone e ha esordito nella gara contro il Brilla Campi.

Parallelamente, la Molfetta Calcio ha comunicato l’acquisizione di Umberto Esposito, terzino sinistro classe 2004 originario di Avellino. Esposito può essere impiegato anche come esterno alto d’attacco o come quinto di centrocampo. Ha iniziato la sua formazione calcistica nella Polisportiva Agrese di Nocera Inferiore, per poi passare al settore giovanile della Triestina nella stagione 2018/19. Con il club friulano, ha compiuto tutta la trafila delle giovanili fino alla Primavera, venendo aggregato alla prima squadra e collezionando sei panchine in Serie C. Il suo debutto è arrivato nella stagione 2022/23 con la Mariglianese in Serie D, girone I, totalizzando 20 presenze. Nella scorsa stagione, ha militato nel girone H di Serie D con l’Us Città di Fasano, dove ha accumulato 26 presenze. L’interessamento della Molfetta Calcio è stato accolto con entusiasmo da Esposito, che ha già svolto alcuni allenamenti sotto la guida di mister Carbone e potrebbe essere tra i convocati per la trasferta di Novoli contro il Brilla Campi.

