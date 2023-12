Eccellenza, Coppa Puglia: Massafra ko ai rigori, Manduria in finale

Finisce come all’andata nei 90 minuti, ma a risultato invertito: 1-0 per il Massafra nei tempi regolamentari. Ai rigori Maraglino indossa i panni di Superman e neutralizza tre rigori su quattro. Salvadore opta per il 433 con Ancora e Maroto a supporto di Cavaliere. Out Quarta per squalifica, in mediana Marsili play, ai suoi lati D’Ettorre e Castro.

E’ una partita tendenzialmente bloccata che vive di fiammate estemporanee della squadra di casa. Al 13’ Serafino incrocia col destro in area di rigore, Maraglino si supera e la sporca in corner. Subito una grande parata dell’estremo difensore biancoverde. Al 34’ sempre il Massafra con Mastrovito che salta un difensore in area, ma non riesce ad imprimere la giusta forza alla conclusione. Maraglino amministra con grande tranquillità.

Nella ripresa chance per il Manduria al 6’ minuto, Ancora serve Cavaliere nel cuore dell’area, ma la sua conclusione viene deviata in corner da Ligorio. Salvadore cambia la punta, dentro il nuovo arrivato Lorusso al posto di Cavaliere. Massafra in dieci uomini al 16’ minuto: espulso Carlucci per doppio giallo, entrata scomposta ai danni di Lorusso e i padroni di casa restano in inferiorità numerica. Un minuto dopo ci prova il Manduria dalla distanza prima con D’Ettorre e poi con Ancora. Al 36’ il Massafra passa in vantaggio: sponda di Serafino per Marzio, che di interno trafigge Maraglino. Al 40’ il Manduria risponde con Castro di testa, ma Oliva fa buona guardia. Terminano 1-0 i tempi regolamentari e si va ai calci di rigore. Maraglino si prende la scena e para tre rigori su quattro. Il Manduria conquista per il secondo anno consecutivo la finale di coppa Italia di Eccellenza. I biancoverdi giocheranno la doppia sfida con il Molfetta il 21 gennaio e il 4 febbraio 2024.

Le sequenza dei rigori

Faccini (Massafra) parato

Marsili (Manduria) gol

Napolitano (Massafra) gol

Ancora (Manduria) gol

Serafino (Massafra) parato

Castro (Manduria) gol

D’Arcante (Massafra) parato

Massafra: Oliva, Ligorio, Carlucci, D’Arcante, Nobile, Mastrovito (40’st Fabiano), Marzio, Napolitano, Serafino, Girardi, Faccini.

A disp: De Angelis, Zuccarelli, Saponaro, Mohcine, Convertino, Sibilla, Cardellicchio, Galeone. All. Malacari.

Manduria: Maraglino, Dorini, Bocchino, D’Aiello, Rapio (28’st Cicerello), Marsili, Castro, D’Ettorre (28’st Ungredda), Maroto, Ancora, Cavaliere (12’st Lorusso).

A disp: Coletta, Salvadore, Zecca, Cutrone, Aquaro, Linares. All. Salvadore.

Reti: 36’ st Marzio (Massafra)

Ammoniti: Bocchino (Man), Carlucci (Mass), Marsili (Man),

Espulso Carlucci al 16’ per doppia ammonizione.

