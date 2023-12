Barletta Calcio, stand-by per la cessione del club

BARLETTA – Calcio giocato, mercato e trattative societarie. Tanta carne al fuoco in casa Barletta in vista della pausa natalizia, ma soprattutto la necessità di accelerare le operazioni sotto ogni punto di vista.

A partire dagli uffici della dirigenza biancorossa, sollecitati dall’imprenditore barlettano Michele Dibenedetto, già main sponsor del club e potenzialmente interessato a formulare un’offerta per rilevare l’ASD, qualora le condizioni economiche del Barletta Calcio lo permettano. Dopo un primo incontro di martedì mattina, Dibenedetto e il suo rappresentante legale Michele Cianci hanno chiesto la documentazione contabile per chiarire lo stato finanziario del sodalizio, fissando in 24 ore una prima scadenza per la ricezione. Termine scaduto mercoledì sera, senza alcuna novità in tal senso. I ritardi hanno creato apprensione nella tifoseria barlettana, che venerdì sera scenderà in piazza per chiedere di accelerare le operazioni nella trattativa.

Nel frattempo, restano i rebus di carattere tecnico. Non c’è ancora una certezza sul post-Ginestra, con due opzioni ancora in alto mare: da un lato la promozione di Christian Carbone, allenatore della Juniores, quantomeno per i match contro Fasano e Angri, dall’altro la coppia composta da Fabio Moscelli come direttore sportivo e Alessandro Potenza come allenatore. Situazione tutt’altro che chiara, mentre i biancorossi rischiano di perdere un altro pezzo: Amedeo Silvestri in direzione Fidelis Andria.

