Eccellenza, Coppa Puglia: Manduria, Salvadore vuole la finale

Dentro o fuori, novanta minuti per decretare la seconda finalista della coppa Italia di Eccellenza pugliese. Nella semifinale di andata, i biancoverdi si sono imposti per 1-0 con il gol di Davide Cavaliere al “Demitri” di Maruggio. Vige la regola dei gol doppi in trasferta, pertanto sarà fondamentale segnare a Massafra per incrementare in maniera considerevole il vantaggio dell’andata.

Una partita che si incastra nella settimana più dura per i biancoverdi che hanno incassato la sanzione del tribunale federale: due punti di penalizzazione da scontare in campionato, nella corrente stagione sportiva.

Così l’allenatore del Manduria ha voluto rimarcare l’importanza della gara per molteplici ragioni. “Cercheremo di raggiungere la finale per i tifosi, per la società tutta e il presidente, in un momento così delicato per le vicende extra-campo. Queste cose ci danno più forza e più convinzione, daremo il massimo per ottenere il risultato. Avremo più stimoli per fare bene, la società si farà sentire nelle sedi opportune e noi dobbiamo pensare a rispondere sempre sul campo. Il Manduria è una squadra tosta e l’ha dimostrato in più situazioni.”

E’ il terzo incrocio per le due squadre che si erano già incontrate in campionato e nella gara di andata di coppa, entrambi i precedenti sono favorevoli al Manduria. “Sappiamo di giocarci il primo obiettivo della stagione. Mi aspetto una partita aperta contro una squadra molto organizzata. Abbiamo preparato nei dettagli la gara, ma sappiamo che il fattore mentale avrà un peso determinante. C’è una finale in ballo e le finali non si giocano tutti i giorni, dobbiamo sfruttare le pressioni positive. Divertirci, fare la nostra partita e far girare a nostro favore gli episodi. Sono quelle gare in cui bisogna fare una corsa in più per il compagno”.

Out per squalifica Quarta, tutti gli altri saranno a disposizione di Salvadore. Anche Giovanni Lorusso, attaccante classe ’95: l’ultimo acquisto del Manduria, già aggregato al gruppo.

“Schiererò la formazione che darà maggiori garanzie. Vogliamo fare la partita, abbiamo diverse opzioni. I ragazzi sanno cosa devono fare, li conosciamo, ci conosciamo, è la terza volta che li incontriamo. Per noi vale una stagione e non possiamo fallire”.

A seguito dell’ordinanza del comune di Massafra, è stato predisposto l’utilizzo della gradinata settore Nord – Est per 200 posti a sedere e di 50 posti in piedi lato Nord-Ovest.

Calcio d’inizio, domani 14 dicembre alle ore 14.30 presso lo stadio Italia di Massafra. Live streaming sui canali di Antenna Sud.

