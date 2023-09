Eccellenza: Coppa Italia, Manduria espugna Novoli con Munoz e Cavaliere

Al Manduria il primo round della gara di andata di Coppa Italia, la squadra di mister Salvadore si impone per 2 a 0 al comunale di Leverano. Un gol per tempo: Munoz apre le danze e Cavaliere raddoppia nella ripresa. I biancoverdi hanno avuto più di una chance per incrementare il vantaggio.

La prima azione nitida al minuto 29, Munoz dalla destra serve l’assist per Cavaliere che sciupa sottomisura. Al 36’ ancora i biancoverdi in avanti: Quarta sempre per Cavaliere che centra in pieno la traversa. Il Novoli risponde con D’Andria con un tiro dai trenta metri che si spegna alla destra di Maraglino. Il Manduria passa in vantaggio nel recupero della prima frazione: Munoz (45’pt) approfitta di uno svarione difensivo e anticipa Bibba con un tocco in area di rigore.

I biancoverdi raddoppiano nella ripresa, Maroto effettua un cross dal fondo e Cavaliere corregge in rete di testa. Espinar sfiora il tris sul calcio piazzato, impegna severamente Bibba che si oppone. Il Novoli si riaffaccia dalle parti di Maraglino con Romano al 24’ che dai venticinque metri sfiora il palo. Il Manduria ci riprova dalla distanza con Munoz, ma Bibba dice ancora di no. Al 43’ nei piedi di Quarta la possibilità di calare il tris che trova ancora una volta Bibba sulla sua strada. Il passaggio del turno si deciderà il 14 settembre, in occasione della gara di ritorno.

Novoli: Bibba, D’Andria, Tarantino (1’st Garnica), Trofo, Calò, Gomez, Leuzzi, De Blasi, Marchionna, Romano, Giannotti (1’st Campilongo). A disposizione: Marchionna, Quarta, Saracino, Lorenzo, Versienti, Faggiano, Metrangolo. All. Manco.

Manduria: Maraglino, Aquaro, Cavaliere (27’st Tondi), Quarta (44’st Lopez), Munoz, Rapio (27’st Cicerello), Linares, Maroto (33’st D’Ettorre), Espinar (39’Tarantino), Bocchino, Dorini. A disposizione: Sestino, Cutrone, Delgado, Santoro, Salvadore. All. Salvadore.

Marcatori: 45’pt Munoz (M) e 7’st Cavaliere (M).

Ammoniti: D’Andria (N), Tarantino (N), Tarantino (M).

