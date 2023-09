Eccellenza: Ginosa vince primo round di Coppa Italia con Massafra

Va al Ginosa il primo round di Coppa Italia: al “Miani”, i biancazzurri superano di misura il Massafra nella gara di andata del primo turno e guardano con fiducia al ritorno in programma giovedì 14 settembre allo Stadio “Italia”.

Buona prestazione degli uomini del tecnico Pizzulli, con i nuovi che si sono ben amalgamati al gruppo. Nonostante il risultato striminzito, i padroni di casa hanno legittimato il successo nella ripresa con diverse occasioni da rete in cui è stato superlativo l’estremo difensore massafrese che ha evitato un passivo più pesante.

Prima frazione equilibrata con entrambe le squadre in fase di studio, in cui spiccano due occasioni per parte e la rete che ha deciso il match. Al 9’ sugli sviluppi di un corner, Chiochia interviene sottomisura alzando di poco la mira, mentre al 12’ è Girardi, per gli ospiti, a rendersi pericoloso con un calcio piazzato dai venti metri sul quale è attento Pizzaleo che respinge in angolo.

Al 29’ la rete che decide l’incontro: sugli sviluppi di un angolo, si crea una mischia in area massafrese con Lovecchio che calcia sottomisura ed Oliva a respingere su Carlucci la cui carambola vede la sfera terminare nel sacco.

Nella ripresa il Massafra tenta alcune sortite in avanti alla ricerca del pari ma risulta sterile negli ultimi sedici metri con Pizzaleo che fa buona guardia. I biancazzurri, invece, risultano pungenti e solo la bravura del portiere ospite evita un passivo più pesante. Al 19’ il Ginosa va vicino al raddoppio quando Lovecchio raccoglie in area un perfetto assist dalla destra e stacca imperiosamente sottomisura con Oliva che si supera.

Il tecnico Pizzulli opera alcuni cambi, tra cui l’ingresso in campo del bomber Giuseppe Genchi, con i padroni di casa che risultano più propositivi. Al 25’ sugli sviluppi di un corner, De Palma svetta in area con la sfera che incoccia la parte interna della traversa e rimbalza in campo. I biancazzurri controllano con ordine il match ed al 41’ sugli sviluppi di un angolo, Chiochia incorna sottomisura chiamando Oliva agli straordinari.

Sino alla fine non accade più nulla, con il Ginosa che conquista un importante successo in vista del ritorno in cui sarà chiamato a difendere il minimo vantaggio per conseguire il passaggio del turno. Domenica, intanto, inizia il campionato con il calendario che dovrebbe essere svelato a breve.

GINOSA – MASSAFRA 1–0

GINOSA: Pizzaleo, Pignatale, Cimmarusti (28’ st De Palma), Partipilo, Chiochia, Pinto (35’ st Dell’Orco), Fede, Camporeale (22’ st Verdano), Lovecchio (28’ st Genchi), Richella (40’ st Sergio), Gatto. A disp.: Casamassima, Palmisano, Gallitelli, Valenza. All. V. Pizzulli

MASSAFRA: Oliva, Saponaro (35’ st Convertino), Ligorio, D’Arcante, Carlucci, Fabiano, Ventimiglia, Napolitano, Serafino, Girardi, Sibilla (28’ st Galeone). A disp.: De Angelis, Luccarelli, Quero, Cardellicchio, Mastrovito. All. Malacari

ARBITRO: Francesco Cipriani di Bari (Assistenti: Dario Gagliardi e Marco Stellacci di Molfetta).

RETI: 29’ pt autorete Carlucci.

NOTE: Ammoniti Chiochia e Richella (G), Saponaro e Ventimiglia (M).

