Eccellenza: Coppa Italia, Ugento supera Brilla Campi in rimonta

Inizia con un 2-1 in rimonta la stagione 2023/2024 per i biancazzurri del presidente Giovanni Mazzeo: l’occasione l’andata del primo turno di Coppa Italia con il Brilla Campi allenato da Antonio Patruno.

Con una squadra molto giovane, alla fine saranno cinque gli under in campo, priva di qualche pedina per problemi fisici o ritardo nella preparazione, mister Graziano Tartaglia si affida al collaudato 4-3-3.

Partono meglio gli ospiti campioti: fraseggio e buon posizionamento sul terreno di gioco e al 10’trovano il vantaggio.

Plevi commette fallo in ripiegamento difensivo, calcio di rigore. Caroppo intuisce, va a terra alla sua sinistra e riesce a toccare la sfera ma a festeggiare è Caravaglio autore del tiro dal dischetto.

Passano due minuti e sugli sviluppi di un calcio d’angolo è la spizzata di un compagno a liberare sottomisura Nicolazzo, che infila in spaccata su Laghezza in uscita. Rete annulla per fuorigioco millimetrico dell’attaccante.

Col correre della prima frazione, l’Otranto trova le distanze in mezzo al campo e guadagna metri in avanti. Il Brilla dimostra buona lucidità, inizia però a faticare.

Al 30’ arriva il pari biancazzurro. Schema su calcio d’angolo dalla sinistra, Gallo inventa un scucchiaiata sul secondo palo per il tocco di Signore. Laghezza è attento nella prima respinta, nulla può sulla veemente ribattuta di Trovè, che segna il primo gol idruntino della stagione.

Nonostante il gran caldo di stagione, la partita resta su buoni livelli di intensità e si chiude con la sgroppata a sinistra di Plevi che, dopo l’assistenza di Trovè, cerca la conclusione sul secondo palo.

La ripresa si apre con il tiro dal limite di Valentini, palla a lato e corre via senza particolari sussulti sino al 16’. È questo il minuto decisivo del match, illuminato dalla giocata di Gabriele Gallo: il 10 controlla palla al limite dell’area di rigore e spara di destro una sassata forte e precisa che si infila sotto all’incrocio dei pali.

Sotto di una rete il Brilla Campi, buona l’impressione lasciata al “Nachira” da capitan Marco Tondo e compagni, cerca la reazione e colleziona una serie di calci d’angolo. La retroguardia di casa, guidata in modo imperioso da Mariano e Signore, tiene botta senza particolari affanni.

Avanti alla ricerca del pari, gli ospiti si scoprono e lasciano ripartenze pericolose all’Otranto. Una conclusione di Trovè non trova il bersaglio per poco, anche Villani va vicino al bersaglio grosso. A disinnescare la più clamorosa palla gol biancazzurra è sui titoli di coda della contesa Laghezza, strepitoso sul colpo di testa da distanza ravvicinata del solito Trovè.

Il fischio finale arriva dopo 5’di recupero, il passaggio del turno si deciderà nel match di ritorno in cartellone il prossimo 14 settembre. Domenica sarà però già campionato, nei prossimi giorni verranno svelati i calendari.

COPPA ITALIA ECCELLENZA PUGLIESE 2022/2023

ANDATA PRIMO TURNO 3 SETTEMBRE 2023 – ORE 15.30

STADIO “PASQUALE NACHIRA” OTRANTO (LECCE)

OTRANTO-BRILLA CAMPI 2-1



RETI: 10’pt Caravaglio (r), 30’Trovè; 16’st Gallo.

OTRANTO: Caroppo, Angelini, Plevi (33’st Cariddi), Piccinno (14’st Greco), Signore, Cisternino, Valentini, Mariano, Trovè, Gallo (31’st Villani), Nicolazzo (17’st Cortese). All. Tartaglia. A disposizione: Ruggeri, Aprile, Rollo, Stella, Piscopo.

BRILLA CAMPI: Laghezza, Carrozzo, Armenia (31’st Marti), Iaia, Tondo, Narducci (37’st Litti), Olibardi (43’st De Ventura), Caravaglio, Facecchia (47’st Carlucci), Poletì, Poleti. All. Patruno. A. A disposizione: De Matteis, Fontanella, Schiavone, Della Giorgia, Sardelli.

ARBITRO: Andrea Gioia di Brindisi. ASSISTENTI: Giuseppe Fumarola di Brindisi – Olivier Junior Oussou.

AMMONITI: Plevi (O); Iaia (C), Signore (O), Mariano (O).

NOTE: CALCI D’ANGOLO: 6-4 per il Brilla Campi. RECUPERO: 2’pt; 5’st. Prima del fischio iniziale osservato un minuto di silenzio per le cinque vittime sul lavoro di Brandizzo.

