Eccellenza, Cimarelli è il nuovo allenatore della Virtus Matino

La Polisportiva Virtus Matino ha ufficializzato l’arrivo di Cristian Cimarelli come nuovo allenatore della prima squadra, con l’incarico affidatogli già da martedì scorso. Nato a Firenze, Cimarelli vanta un’importante carriera da allenatore, avendo guidato squadre come Gallipoli, Galatone, San Cesario e Manduria. Da calciatore, ha vestito maglie prestigiose, esordendo in Serie A con la Fiorentina sotto la guida di Claudio Ranieri nella stagione 1994/95, per poi proseguire la carriera con Lecce in Serie B e Gallipoli in Serie C.

L’ex allenatore Angelo De Benedictis aveva rassegnato le dimissioni lo scorso 28 settembre. La Virtus Matino lo ha ringraziato per il lavoro svolto e gli ha rivolto i migliori auguri per il futuro, sia professionale che personale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author