Eccellenza: Canosa e Maglie escluse dalla Coppa Italia

Successo per 3-0 da parte del Canosa ai danni dello Spinazzola nel match d’andata della Coppa Italia Eccellenza (prima fase), ma risultato ribaltato a tavolino da parte del Giudice Sportivo che ha assegnato il 3-0 allo Spinazzola. Questo perché la squadra rossoblù ha schierato, domenica scorsa, Cannito che, invece, era oggetto di un turno di squalifica mai scontato. Da regolamento, l’infrazione costa l’eliminazione senza possibilità di disputare il return-match. Stessa sorte per il Maglie che non si è presentato a Ugento domenica scorsa: 3-0 a tavolino. Salentini di Oliva e Spinazzola già qualificati, quindi, alla seconda fase.

