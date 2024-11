Eccellenza, Bisceglie: Dammacco, ‘Squadra più forte della sfortuna’

Il Bisceglie si risveglia con il sorriso dopo il prezioso successo con un ostico Atletico Acquaviva. A decidere il match, giocato con intensità e qualità, è stato il rigore trasformato da Stefanini all’83’, coronando una prestazione convincente per mole di gioco e occasioni create. Un risultato che vuole essere il punto di partenza per una risalita verso obiettivi più ambiziosi.

Danilo Dammacco, responsabile dell’area tecnica del club stellato, ha sottolineato l’importanza della vittoria: «Abbiamo affrontato la terza forza del campionato giocando una gara maschia e impeccabile sotto il profilo tecnico e tattico. Nonostante i due legni colpiti nei primi minuti da Gomes Forbes e Pulpito, i ragazzi hanno mantenuto fiducia e dominato a lungo nella metà campo avversaria».

Dammacco ha poi evidenziato l’unità del gruppo come chiave del successo: «L’armonia tra giocatori, anche i subentrati, e staff tecnico è stata decisiva. Questi tre punti sono fondamentali non solo per la classifica, ma anche per regalare una gioia ai nostri tifosi, che meritano palcoscenici importanti».

Un momento significativo è stato l’abbraccio tra la squadra e Valeriano Loseto dopo il gol: «Mette in risalto la simbiosi tra calciatori e staff. Siamo tutti uniti verso lo stesso obiettivo, ed è questo che mi dà fiducia e carica per affrontare le prossime sfide».

Con questa vittoria, il Bisceglie non solo risolleva la classifica, ma ritrova entusiasmo e consapevolezza delle proprie potenzialità in un campionato ancora tutto da scrivere.

