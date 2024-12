Eccellenza: Barletta ostacolo Molfetta, spicca il derby di Bisceglie

Ultimo giro di giostra del 2024 per le squadre di Eccellenza pugliese, in campo per la ventunesima giornata. Con il pass per la finale di Coppa Italia in tasca, il Barletta di mister De Candia non ha nessuna intenzione di rallentare. I biancorossi saranno di scena al “Poli” contro il Molfetta, a secco di vittorie da quattro turni e alla ricerca di punti per evitare la retrocessione diretta. Margine rassicurante, in ogni caso, per Strambelli e compagni che viaggiano con 14 punti di vantaggio sulla Polimnia, domenica all’ostacolo Gallipoli in trasferta.

Chi, invece, dovrà difendere il gradino più basso del podio è l’altra finalista di Coppa Italia, ovvero il Galatina che affronterà il Canosa, squadra che punta sul fattore continuità dopo il roboante 5-0 sul Foggia Incedit, mentre Acquaviva e Massafra dovranno fare i conti rispettivamente con Bitonto e Spinazzola. I fari della ventunesima giornata, intanto, saranno puntati anche sul “Di Liddo” per la stracittadina tra Unione Calcio e Bisceglie. Il 5-0 subito al “Puttilli” non ha ridimensionato le ambizioni playoff degli uomini di mister Monopoli, ma sul fronte opposto i nerazzurri puntano a ridurre le distanze dalle zone nobili della classifica.

A chiudere il quadro, Novoli-Atletico Racale, Corato-Arboris Belli, Manduria-Foggia Incedit e Ginosa-Brilla Campi.

