Eccellenza/B, Otranto-Matino 1-0: Trovè all’ultimo respiro

Vittoria all’ultimo respiro per l’Otranto. L’undici allenato da mister Carmine Bray soffre, combatte e alla fine la spunta: finisce 1-0 il match casalingo con il Matino, per un’affermazione che dà morale a un gruppo granitico e di grandi valori umani. A decidere la contesa la segnatura sui titoli di coda del recupero di Checco Trovè.

In un match maschio ma corretto, combattuto e disturbato da uno scirocco che ha spazzato il “Nachira” dall’inizio alla fine della gara, partono forte gli ospiti guidati in panchina da Claudio Luperto.

Con il vento a favore, capitan Pirretti e compagni iniziano forte e in apertura si fanno vedere con Ciriolo, sul sinistro è attento Caroppo. Al 14’, Otranto pericoloso: Tourè lavora un ottimo pallone sulla sinistra, sfera a centro area per un compagno che in corsa non trova lo specchio.

Il Matino tiene palla, i locali sono molto attenti in fase difensiva e quando gli attaccanti avversari arrivano dalle parti di Caroppo non centrano il bersaglio con Ciriolo e Garcia. Tra il 40’e il 42’, la compagine del presidente Mazzeo si rende pericolosa. Imbeccato in profondità, Trovè si presenta davanti al portiere, si allarga sulla destra e al momento di calciare è sbilanciato da un difensore in recupero. Lo stesso centravanti cerca poco dopo la porta in allungo su assist di Tourè, pronto Colazo alla parata. Forcing finale ospite, il risultato alla fine del primo tempo non si schioda dallo 0-0 di partenza.

La ripresa si apre col Matino pericoloso, sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla destra nessuno trova il tocco vincente sotto misura e la retroguardia idruntina. Sul fronte opposto, spunto di Tourè sulla sinistra, gran controllo appena entrato in area, filtrante all’altezza del dischetto dove alcun calciatore di casa è pronto alla deviazione.

Spinge l’Otranto, il vento alle spalle rende più propositivi Francesco Mariano e soci, latitano le conclusioni pericolose. Bisogna aspettare il 25’per vedere un’azione di rilievo. Valentini si accentra dalla destra e dai 20 metri lascia partire un sinistro che per poco non trova l’incrocio opposto della porta del Matino. Passano dieci minuti e Vigliotti imbecca dalla sinistra un gran filtrante, Tourè calcia in precarie condizioni di equilibrio e spedisce la palla alta sopra alla traversa.

Il Matino cerca la giocata decisiva in contropiede, Caroppo stoppa una conclusione in diagonale. La partita resta vibrante, l’Otranto getta il cuore oltre l’ostacolo e si butta in avanti e all’ultima azione della partita gli sforzi biancazzurri sono premiati.

Rimessa lunga con le mani di Plevi e spizzata di testa di Liquori, la sfera arriva all’altezza del dischetto dove il più lesto di tutti è Trovè, la cui zampata rabbiosa fulmina Colazo e fa esplodere la festa. Domenica prossima è in cartellone la penultima trasferta di stagione, quella in casa del Massafra

OTRANTO-VIRTUS MATINO 1-0

RETI: 48’st Trovè.

OTRANTO: Caroppo, Plevi, Vigliotti, Liquori, Signore, Valentini (36’st Murrone), Tourè, Mariano (K), Trovè, Piccinno (29’st De Giorgi), Tondi (15’st Cisternino). Panchina: Ruggeri, Angelini, Cariddi, Piccinni, Negro, Rocco. All. Bray.

VIRTUS MATINO: Colazo, Tecci, Monteleone, El Fattach, Cardinale, Maraschio, Garcia Coronado(37’st De Luca), Amatulli, Ciriolo (37’st Perdicchia), Pirretti, Cannizzaro (33’st Chiri). Panchina: Cherillo, Maruccia, Capoccia, Felicelli, De Marco, Ferramosca. All. Luperto.

ARBITRO: Andrea Gioia di Brindisi. ASSISTENTI: Alex Capotorto di Taranto – Niccolò Gugliotta di Bari.

AMMONITI: Piccinno, Mariano, Cisternino e Trovè per l’Otranto; Monteleone per il Matino.

NOTE: angoli 6-6. Recuperi 0’/3’.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author