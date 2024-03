Le ambizioni del Cerignola di agganciare la zona play off, la necessità del Monopoli di mettersi nella migliore posizione possibile nell’eventuale play out salvezza: sono le due facce della stessa medaglia del derby della 31esima giornata di serie C che andrà in scena dalle 20,45 al “Monterisi” di Cerignola. Sfida che Antenna Sud trasmetterà in diretta e in esclusiva, sul digitale terreste, per Puglia e Basilicata, con un ampio pre partita. Tra gli ofantini il tecnico Tisci sceglie Kaprikas dal primo minuto con Malcore unica punta e una difesa a quattro. Dall’altra parte Luigi Anaclerio (che sostituisce i panchina lo squalifica Taurino) si affida a Grandolfo come unica punta supportato da Brello e Tomassini.

