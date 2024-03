Eccellenza/A, UC Bisceglie: un orecchio al campo, uno a Molfetta

Dopo la sosta forzata a causa del forte vento e il rinvio del match con il Corato (la gara sarà recuperata domenica 24 marzo al “Coppi” di Ruvo di Puglia alle ore 15), l’Unione Calcio Bisceglie dovrà avere un orecchio al campo ed uno verso Molfetta per coltivare ancora la speranza playoff.

La decima giornata del girone di ritorno vedrà disputarsi in contemporanea due derby sull’asse Bisceglie-Molfetta. Al Poli si scontreranno prima (Bisceglie Calcio) e seconda (Molfetta Calcio) in graduatoria in un match il cui risultato definirà se si disputeranno o meno i playoff.

Questo lo scenario: in caso di vittoria la capolista Bisceglie andrà direttamente alla finalissima con la vincente dell’altro girone; in caso di pareggio si dovrà attendere la matematica la prima domenica di aprile (quando i neroazzurrostellati attendono la cenerentola San Severo), mentre in caso di vittoria della Molfetta Calcio si aprirebbero le possibilità di disputa dei playoff.

Per gli uomini del tecnico azzurro Angelo Monopoli quindi sarà necessario vincere e sperare in un risultato favorevole proveniente da Molfetta. Il club azzurro dovrà fare a meno del centrocampista Andriano, operato in settimana alla spalla, che ha concluso la sua personale stagione oltre al lungodegente Farinola, oltre allo squalificato Stella. Ma sicuramente non mancheranno le motivazioni per gli azzurri che scenderanno in campo per coltivare un sogno ancora possibile.

Il Borgorosso Molfetta non sarà spettatore inerme: invischiata nella lotta per evitare il terzultimo posto che varrebbe la retrocessione diretta, il San Marco che attualmente occupa il 12° posto ospiterà la Molfetta Sportiva. Quindi anche il team allenato da Angelo Carlucci vorrà conquistare l’intera posta in palio dopo la sconfitta interna dell’ultimo turno (0-1) nello scontro diretto con la Virtus Mola, nonostante l’assenza per squalifica del bomber Sallustio.

Non ci sarà pubblico ospite, come da ordinanza del Prefetto Bat che ha vietato la vendita di tagliandi ai residenti in provincia di Bari.

La partita, con fischio d’inizio domenica 17 marzo alle ore 15, vedrà la terna arbitrale composta da Francesco Illiano (Napoli), primo assistente Angelo Conversa (Bari) e secondo assistente Giuseppe Nasca (Bari).

