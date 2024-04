Eccellenza/A, UC Bisceglie-San Marco: sfida cruciale per entrambe

Dopo la pausa pasquale e il recupero della domenica delle Palme con il Corato (0-0), l’Unione Bisceglie torna in campo ospite del San Marco in una sfida con ancora tanto in palio.

Gli azzurri allenati da Angelo Monopoli si presentano a questo match ambiziosi di continuare a coltivare il sogno playoff, sperando in un risultato propizio della Molfetta Calcio (impegnata in casa della Nuova Spinazzola).

Al netto degli infortunati di lungo corso, Giovanni Lullo, Giuseppe Andriano e Roberto Farinola, tutti disponibili per questa che sarà l’ultima trasferta della stagione regolare. In gran spolvero in marzo la difesa azzurra, che nei 3 match disputati in marzo, hanno concluso con tre clean sheet consecutivi.

Per il San Marco di Marcello Iannacone la partita rappresenterà uno step cruciale nella lotta al terzultimo posto e ai posti playout. Infatti la squadra sammarchese, attualmente al 10° posto, è a +2 sul Borgorosso che occupa la piazza che varrà la retrocessione diretta. Ogni punto conquistato sarà perciò essenziale nella bagarre dei posti caldi, con il vantaggio di conoscere in anticipo il risultato della Virtus Mola impegnata in anticipo mattutino a Molfetta con la Sportiva, superata dalla squadra garganica nell’ultimo turno disputato con un secco 12-0. Non sarà della gara il giovane Bevilacqua appiedato dal giudice sportivo.

La partita, con fischio d’inizio alle ore 16, sarà arbitrata dal Piergiorgio Lucanie (Molfetta), mentre gli assistenti saranno Gioacchino Defazio (Barletta) e Cosimo De Stena (Molfetta).

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author