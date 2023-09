Eccellenza/A: Molfetta Calcio, prodezza di Lavopa stende Borgorosso

La Molfetta Calcio, conquista 3 punti importanti, nel secondo turno del campionato di Eccellenza, battendo il Borgorosso per 1 a 0, grazie alla prodezza di Lavopa.

Gli uomini di Di Domenico partono forte e dopo un solo giro di lancette potrebbero già passare in vantaggio con Gelsi, autore di un gran tiro rasoterra dal limite dell’area che il portiere avversario De Santis para. Poi botta e risposta: al 16’ è Vicedomini a tentare la conclusione su calcio di punizione, deviata in angolo, mentre al 23’, è Vitale del Borgorosso a imbeccare Scarimbolo che di testa manda fuori di poco.

Al 25’ la Molfetta Calcio ha la ghiotta occasione di passare in vantaggio, ma bomber Lopez, da pochi passi, spara addosso al portiere del Borogorosso. La prima frazione, si chiude con le conclusioni pericolose di Taccogna al volo, fuori di poco e Roselli, di un soffio sopra la traversa.

A inizio ripresa non ci sono cambi da parte di Di Domenico, la Molfetta Calcio riparte con gli undici iniziali e al 4’ potrebbe passare ancora con Lopez: splendidamente imbeccato da Lavopa, si invola solo davanti a De Santis, cerca di beffarlo con un pallonetto, ma con un colpo di reni il portiere del Borgorosso tiene in partita i suoi compagni di squadra.

Gli avversari rispondono al 13’ con una gran conclusione di Cascione che impegna Lacirignola. La Molfetta Calcio c’è e non demorde: prima si rende pericolosa, al 28’, con un colpo di testa di Taccogna, poi, al 33’, trova il meritato vantaggio: Vito Lavopa la piazza all’angolino battendo De Santis con precisione.

Una volta in vantaggio, i biancorossi tentano di colpire ancora al 39’ con una splendida azione Lopez-Scanzano, m quest’ultimo, da posizione defilata, non inganna l’estremo difensore avversario. Il derby termina così, con una vittoria di misura, ma meritata per gli uomini di Di Domenico che hanno rischiato poco in fase difensiva e che solo per l’ottima prestazione del portiere avversario non hanno trovato altre reti.

BORGOROSSO MOLFETTA-MOLFETTA CALCIO 0-1

RETE: 78’ Lavopa.

Borgorosso Molfetta: De Santis, Binetti, Laraspata, Cascione, Diagne, Scarimbolo, Roselli [k] (45’ st Caputi), Conteh, Ventura (32’ st Sallustio), Vitale (32’ st Cubaj), Taccarelli. Panchina: Sancilio, Magurean, Massaro, Spilitros, Giulitto, Mariani. All. Angelo Carlucci.

Molfetta Calcio: Lacirignola, Gelsi (45’ st Scanzano), Taccogna, Salvatore (12’ st Amoruso), Lopez, Vicedomini [k], Martino, Di Fulvio, Rizzi (30’ st Cardamone), Palumbo (16’ st Pantovic), Lavopa (35’ st Schirone). Panchina. Lovecchio, Marzulli, Stellone, Panelli. All. Fabio Di Domenico.

Arbitro: Ludovico Esposito di Pescara. Assistenti: Roberto Nero e Pierluigi Mazzarelli, entrambi di Barletta.

Ammoniti: Vitale, Cascione, Binetti, Scarimbolo, Roselli, Laraspata, Cubaj (BM); Lopez e Lavopa (MC).

Note: Recuperi 2/5.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp