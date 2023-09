Casarano, Laterza: ‘Male i primi minuti ma almeno c’è stata reazione’

Il commento del tecnico del Casarano Laterza al termine della gara contro la Gelbison:

LA PARTITA. “Sono soddisfatto della reazione avuta, non sono contento dei primi minuti, soprattutto quando affrontiamo squadre aggressive. Abbiamo subito un gol dopo tre minuti, che non ci ha dato la serenità per affrontare la sfida: l’abbiamo pareggiata, abbiamo giocato un po’ più sereni dopo. Dispiace per l’infortunio di Perez e per il gol subito alla fine, dove abbiamo scalato male. Peccato perché tre punti potevano darci maggior serenità e consapevolezza: dobbiamo reagire subito e domenica abbiamo una bella partita da giocare”.

DA MIGLIORARE. “La personalità dell’approccio ai primi minuti deve cambiare, credo che gli episodi ci stanno andando un po’ contro: abbiamo bisogno di fare un percorso ma non c’è tantissimo tempo. Perez potrà darci qualcosa in più, gli uomini più importanti devono dare una mano a questa squadra. Bisogna avere maggior personalità in questa categoria”.

INFORTUNIO. “Perez è andato al pronto soccorso per una botta al dito, spero non sia una frattura: è rientrato ma non dovrebbe esserci nulla di rotto”.

