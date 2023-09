Eccellenza/B: Ginosa-Otranto 1-0, decide un rigore di Genchi

Riscatto immediato del Ginosa, che grazie a una prestazione sontuosa supera di misura al “Miani” l’Otranto e guadagna i primi tre punti in campionato. Non era facile ripartire con la giusta mentalità dopo una settimana convulsa culminata giovedì sera con l’esonero di Vincenzo Pizzulli, ma i biancazzurri hanno dimostrato sul campo grinta e qualità da vendere, oltre a essere un gruppo unito rispondendo con il gioco alle critiche ricevute.

Il numeroso pubblico (oltre 500 presenze in tribuna) e l’incitamento del gruppo ultras hanno fatto il resto spingendo i biancazzurri alla vittoria. Gara sostanzialmente piacevole e combattuta da entrambe le squadre, con il Ginosa che ha mostrato più voglia nel cercare il risultato pieno.

Prima frazione equilibrata con due occasioni per parte. Partenza decisa dei padroni di casa che al 6’ vanno vicini al vantaggio con Richella: ben servito da Genchi, conclude da distanza ravvicinata accarezzando il palo alla sinistra di Caroppo. Alla mezzora la replica ospite è affidata a Villani: su azione di rimessa sfonda centralmente e, nei pressi dell’area, appoggia per l’accorrente Trovè anticipato sul tiro da un sontuoso Pignatale che si rifugia in angolo.

La ripresa vede un Ginosa più convinto e determinato. Passano appena tre minuti e i biancazzurri sbloccano il risultato: Lovecchio anticipa con un guizzo in area il portiere Mariano che lo tocca sul piede d’appoggio inducendo il direttore di gara ad assegnare il penalty. Dal dischetto Genchi è implacabile spiazzando Caroppo per l’1-0.

Sulle ali dell’entusiasmo i padroni di casa vanno vicini al raddoppio al minuto 11 quando, su azione di rimessa, Genchi lancia in percussione Lovecchio che dribbla il portiere in uscita e conclude a botta sicura trovando la respinta sulla linea di un difensore che salva una rete praticamente fatta. L’Otranto avanza il proprio baricentro lasciando il fianco alle ripartenze veloci dei biancazzurri.

Al 31’, il neo entrato Gatto, ben servito in profondità, anticipa Caroppo in uscita con un delizioso pallonetto, ma la sfera che si stampa sul palo, mentre al 36’ un bel dialogo tra Genchi e Gatto vede quest’ultimo alla conclusione a giro che si spegne a lato di un soffio. Ultimo sussulto al 42’ con un’azione ben orchestrata dai padroni di casa e finalizzata da Gatto il cui pallonetto, sull’uscita di Caroppo, sorvola di un palmo il montante.

Sino alla fine non accade più nulla, con i biancazzurri che controllano con ordine e conquistano un successo importante sia per il morale e sia per la classifica. Prossimo impegno domenica in trasferta contro il quotato Manduria per un match che si prospetta interessante, con l’obiettivo di portare a casa un risultato positivo. In settimana, inoltre, potrebbe essere comunicato il nome del nuovo allenatore che siederà sulla panchina biancazzurra.

GINOSA-OTRANTO 1–0

RETE: 3’ st rig. Genchi.

GINOSA: Pizzaleo, Cimmarusti, Patronelli (38’ st Labarile), Partipilo, Pignatale, Pinto, Lovecchio (30’ st Gatto), Camporeale (19’ st Hysaj), Genchi, Richella (45’ st Dell’Orco), Fede (24’ st Verdano). Panchina: Casamassima, Sergio, Gallitelli, Valenza. All. Di Anna (preparatore portieri).

OTRANTO: Caroppo, Angelini, Plevi (36’ st Vigliotti), Medaglia (30’ st Cortese), Signore, Cisternino (43’ st Nicolazzo), Valentini, Mariano, Trovè, Villani, Gallo (24’ st Piccinno). Panchina: Melito, Cariddi, Rollo, Liquori, Filippo. All. Tartaglia

ARBITRO: Giorgio Carmelo De Benedictis di Bari. Assistenti: Thomas Garofalo di Molfetta e Alberto Loconte di Bari.

AMMONITI: Pignatale, Camporeale, Fede e Hysaj (G).

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp