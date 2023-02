Eccellenza/A: Mola esonera Castelletti, al suo posto Marasciulo

Luciano Castelletti non è più l’allenatore del’US Mola (Eccellenza pugliese, Girone A). Chiamato al posto di Tangorra lo scorso 16 ottobre, Castelletti è stato esonerato nella mattinata di martedì 7 febbraio. Al suo posto è in arrivo Giacomo Marasciulo, ex Martina e secondo di Giuseppe Scienza a Monopoli. Si attende solo l’annuncio ufficiale.

