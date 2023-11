È morto Henry Kissinger, aveva 100 anni

È morto Henry Kissinger, ex segretario di Stato USA, nella sua casa in Connecticut, aveva 100 anni. Lo “stimato studioso e statista è deceduto”, ha annunciato in un comunicato la Kissinger Associates. Tra gli ultimi impegni pubblici l’incontro a luglio con la premier Giorgia Meloni nella residenza a Washington dell’ambasciatrice italiana Mariangela Zappia.

