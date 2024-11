È già calciomercato in Serie D: Manfredonia, cinque addii in vista

In Serie D è già calciomercato. Sono tante le operazioni già in dirittura d’arrivo in vista del 1 dicembre. Particolarmente caldo è l’asse Ugento-Manfredonia: il centrocampista Emanuele Amabile sarà il primo a lasciare il Miramare, destinazione Salento. Potrebbe seguirlo a ruota anche un altro attuale calciatore dei sipontini, ossia il difensore ivoriano Dramane Konatè. Il Donia è dunque pronto ad una mini rivoluzione, che dovrebbe includere anche gli attaccanti Tedesco, Bubas e Scaringella. Il primo è conteso da Savoia e Francavilla in Sinni, mentre l’ex Fidelis Andria dovrebbe spostarsi a Brindisi. Se tanto ci dà tanto, quello adriatico sarà uno dei club più attivi nella finestra di calciomercato invernale: dal Matera potrebbe infatti arrivare Saveriano Infantino, centravanti di esperienza su cui però c’è anche il Francavilla in Sinni e che piace anche al Manfredonia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author