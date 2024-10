Droghe, alcool e cazzotti: i controlli dei carabinieri in provincia di Brindisi

FRANCAVILLA FONTANA – Droghe, alcol e cazzotti. Non è un film, ma il bilancio del servizio di controllo straordinario operato dai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana la scorsa settimana. Il tutto, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Brindisi, mirati a innalzare il livello di prevenzione dei reati e incrementare la cornice di sicurezza nei centri interessati.

I controlli dei carabinieri ad Oria e a Torre

A Oria, i carabinieri della Stazione hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Brindisi nei confronti di un 29enne. Il giovane deve scontare la pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione il delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso in Oria tra i mesi di gennaio e settembre 2021. Sempre ad Oria, i militari hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal citato Ufficio Esecuzioni Penali nei confronti di un 34enne. L’uomo deve scontare la pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione per il medesimo delitto, commesso in Oria tra i mesi di maggio e giugno 2021.

A Torre S. Susanna, i carabinieri della Stazione hanno tratto in arresto due persone per evasione, un 26enne e un 40enne, in quanto, entrambi sottoposti al regime degli arresti domiciliari, nel corso dei controlli sono stati sorpresi fuori dalle rispettive abitazioni senza giustificato motivo;

I controlli dei carabinieri a Francavilla Fontana

A Francavilla Fontana, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato sei persone di età compresa tra i 20 e i 36 anni per lesioni personali e rissa scaturita per futili motivi, ma anche deferito un 47enne, controllato alla guida di un’autovettura in evidente stato di ebbrezza alcolica, accertato mediante l’apparato etilometro che ha confermato un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Sempre a Francavilla, i carabinieri hanno denunciato un 38enne, controllato alla guida di un’autovettura sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Le patenti di guida sono state ritirate.

Tali servizi, rientrano nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia.

