TARANTO – Recuperati e sequestrati dalla Polizia di Stato a Taranto più di 2 chili di droga.

È il risultato di un’operazione antidroga dei “Falchi” della Squadra Mobile nei vicoli di Città Vecchia.

La droga, nello specifico circa un chilo e settecento grammi di eroina, divisa in due panetti ed altri piccoli involucri di cellophane e circa 350 grammi di cocaina confezionata in sacchetti di plastica sottovuoto, era nascosta all’interno di un tombino della fognatura, con il chiusino in ferro ricoperto da un cartone e materiali di risulta.

Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate mentre sono in corso indagini per individuare il responsabile della sostanza rinvenuta.