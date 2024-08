Dottoressa aggredita a Maruggio, ministro Schillaci: ‘Serve cambio culturale’

Orazio Schillaci, ministro della salute, ha espresso la sua vicinanza e solidarietà alla dottoressa aggredita a Maruggio, in provincia di Taranto. “Questo Governo si è impegnato fin da subito per contrastare il fenomeno inaccettabile delle aggressioni agli operatori sanitari”, ha dichiarato Schillaci in una nota ufficiale.

Il ministro ha inoltre ribadito l’intenzione di valutare ulteriori iniziative, insieme alle categorie professionali, per garantire maggiore sicurezza a medici e infermieri. “Non possiamo permettere che la paura allontani il personale sanitario dagli ospedali” – ha sottolineato -. Negli ultimi due anni, il Governo ha adottato provvedimenti per migliorare i servizi e rafforzare la sicurezza, ma Schillaci ha evidenziato la necessità di un cambiamento culturale.

“Dobbiamo lavorare insieme affinché i cittadini comprendano che la violenza non risolve, ma peggiora la situazione per chi necessita di cure e assistenza”, ha concluso il ministro.

