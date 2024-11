Leporano, confessa il figlio: svolta nell’omicidio di Silvana La Rocca

Marina di Leporano (Taranto) – Drammatica svolta nelle indagini sulla morte di Silvana La Rocca, 73 anni, originaria di Saraceno (Cosenza), trovata morta, nella serata di giovedì 14 novembre, nel giardino della sua villetta con una profonda ferita all’addome.

A confessare l’omicidio è stato il figlio della donna, il 46enne Salvatore Dettori ex militare della Marina residente a Pulsano. L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri, interrogato e sottoposto a fermo con l’accusa di omicidio volontario, su disposizione del procuratore Eugenia Pontassuglia e del pm Salvatore Colella.

Il cadavere di Silvana La Rocca è stato scoperto ricoperto di sangue nel giardino, mentre l’interno della villetta era saturo di gas, forse un tentativo di depistaggio.

Ex insegnante in pensione, la donna aveva due figli, uno dei quali vive in Francia. Sarebbe stato proprio Dettori, preoccupato per l’assenza di contatti con la madre, ad allertare inizialmente i carabinieri. Tuttavia, durante l’interrogatorio, dopo essersi contraddetto sui suoi spostamenti, ha ammesso di aver accoltellato la donna e poi di essere fuggito.

Resta ancora da chiarire il movente che ha portato l’uomo a compiere il tragico gesto.

