Domenica di fuoco nel tarantino, due vasti incendi a Massafra e San Paolo

MASSAFRA – Una domenica d’inferno nel tarantino a causa di due vasti incendi che si sono sviluppati sul versante occidentale della provincia ionica. Durissimo nel lavoro svolto dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Taranto, costretti ad intervenire per ore alla periferia di Massafra dove le fiamme hanno distrutto diversi ettari di macchia mediterranea a ridosso della strada provinciale 41. Dalle undici del mattino impegnati numerosi pompieri coadiauvati dai volontari della Protezione Civile, intervenuti quattro mezzi ed è stato necessario l’intervento di un Canadair che ha effettuato diversi lanci. L’altro fronte delle fiamme si è verificato nei pressi della zona di San Paolo, anche qui superlavoro per evitare che le fiamme raggiungessero la zona abitata. Tre mezzi e diversi uomini dei Vigili del Fuoco, anche in questo caso è stato richiesto l’intervento di un aereo.





