Bologna, tarantino di 34 anni muore in incidente stradale

Nella notte tra il 6 e il 7 luglio, Bologna è stata teatro di un grave incidente stradale che ha causato la morte di Marco Fanelli, 34 anni, originario di Taranto e residente nella città emiliana. Fanelli lavorava presso una filiale bancaria bolognese.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale della città felsinea, intorno alle due di notte Fanelli ha perso il controllo della sua moto mentre percorreva viale Sandro Pertini in direzione del centro. Poco prima dell’incrocio con via Emilia Ponente, il motociclista ha sbandato violentemente contro lo spartitraffico centrale. L’impatto con l’asfalto è stato fatale, con il corpo di Fanelli che ha strisciato per circa venti metri sulla carreggiata. Non risultano coinvolti altri veicoli e le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

I soccorsi del 118, giunti rapidamente sul posto con un’ambulanza e un’automedica, hanno trovato Fanelli in condizioni disperate. Nonostante il tempestivo trasporto all’Ospedale Maggiore, il giovane è deceduto al pronto soccorso a causa delle gravi ferite riportate.

Marco Fanelli è stato preparatore atletico del settore giovanile del Taranto nella stagione 2014/15 in Serie D.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author