Discarica abusiva a Putignano, denunciati tre imprenditori

Tre imprenditori edili di Putignano, in provincia di Bari, sono stati denunciati dai carabinieri per aver creato una discarica abusiva su un terreno che avevano preso in locazione nel comune barese.

Il terreno, esteso su circa un ettaro, è stato utilizzato per sversare rifiuti speciali, anche pericolosi, tra cui materiali edili, idraulici, elettrici e pannelli d’amianto.

Parte dei rifiuti sarebbe stata data alle fiamme. Gli imprenditori, privi delle necessarie autorizzazioni, sono stati accusati di gestione illecita di rifiuti e combustione illegale, in violazione delle normative ambientali.

