🔴 Diretta, Taranto-Messina 0-0: primo tempo

‼️ 22’ TARANTO: enorme palla-gol per la squadra di Bisignano. All’interno dell’area, piattone di Mastromonaco salvato sulla linea da Marino. Rossoblu a un passo dal vantaggio.

‼️ 15’ MESSINA: super occasione per i siciliani. Sul cross dalla sinistra di Morleo, Anatriello, tutto solo nel cuore dell’area, colpisce di testa, ma trova sulla sua strada un ottimo Del Favero a dirgli di no.

4’ MESSINA: ammonito 🟨 Cominetti per gioco falloso. L’arbitro, il giovane Antonio Liotta, fa subito capire chi comanda in campo.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

TARANTO-MESSINA 0-0

TARANTO 3411: Del Favero; Papazov, Marong, Verde; Mastromonaco, Fiorani, Speranza, Vaughn, Guarracino; Giovinco; Battimelli. Panchina: Meli, Caputo, Zigoni, Sacco, Schirru, Garau, Lenti, Pastore, Locanto, Zerbo, Fiorentino. All. Bisignano.

MESSINA 352: Krapikas; Ndir, Marino, Morleo; Lia, Anzelmo, Petrucci, Garofalo, Cominetti; Pedicillo, Anatriello. Panchina: Curtosi, Luciani, Salvo, Adragna, Mameli, Di Palma. All. Modica.

ARBITRO: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia. Assistenti: Domenico Russo di Torre Annunziata e Ionut Eusebio Nechita di Lecco. Quarto ufficiale: Antonio Di Reda di Molfetta.

AMMONITI: Cominetti (M).

NOTE: partita giocata a porte chiuse alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana per l’indisponibilità dello stadio Erasmo Iacovone, interessato da una significativa ristrutturazione per i Giochi del Mediterraneo 2026. Prima del fischio d’inizio, minuto di silenzio per ricordare Fabio Cudicini, ex portiere di Milan e Roma, scomparso in settimana a 89 anni. Angoli 0-1

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author