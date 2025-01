🔴 Diretta, Lecce-Inter 0-1: primo tempo

16’ INTER: ammonito 🟨 De Vrij per gioco falloso.

9’ LECCE: su angolo di Helgason, Baschirotto salta più in altro di tutti in area, ma non trova la porta.

6’ GOL DELL’INTER: ⚽️ FRATTESI! Travolgente giocata di Thuram: lascia sul posto uno spaesato Guilbert e dal fondo mette in mezzo un pallone che Frattesi deve solo spingere alle spalle di Falcone.

1’ Partiti.

PRIMO TEMPO

LECCE-INTER 0-1

RETI: 6’ Frattesi (I)

LECCE(4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. Panchina: Fruchtl, Samooja, Borbei, Ramadani, Bonifazi, Burnete, Gallo, McJannet, Karlsson, Kaba. All. Giampaolo.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. Panchina: Martinez, Calligaris, Arnautovic, Buchanan, Asllani, Barella, Pavard, Bisseck, Dimarco, Taremi. All. S. Inzaghi. Arbitro: Marinelli. Assistenti: Lo Cicero, Ceccon. Quarto ufficiale: Cosso. VAR: Di Bello. Assistente VAR: Paterna. AMMONITI: De Vrij (I). NOTE: angoli 1-0

