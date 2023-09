Digithon, Crosetto: “Recuperare terreno su innovazione digitale”

BISCEGLIE – Nuova serata di successo per Digithon, il festival dell’innovazione digitale in corso di svolgimento a Bisceglie. Riflettori puntati sul Ministro della Difesa Guido Crosetto, reduce dall’incontro informale con i colleghi europei a Toledo. Sul tavolo l’importanza del digitale: «Stiamo bene perché siamo in crescita, ma abbiamo tanto terreno da recuperare rispetto ai competitors internazionali. Abbiamo perso tempo e risorse negli anni precedenti». Spazio anche ai temi più caldi del momento, tra cui guerra in Ucraina, G7 ed immigrazione.

