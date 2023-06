TARANTO – Spalti gremiti, stadio Iacovone ad un passo dal tutto esaurito. Taranto ha salutato così il Carosello storico a cavallo dell’Arma dei Carabinieri, per la prima volta in riva allo Jonio, la seconda in Puglia dopo Bari.



Cinquanta cavalli, più i venti della Fanfara, si sono esibiti con grande maestria, cinquanta

minuti di di emozioni, esecuzioni fluide ed eleganti, rievocazioni storiche come la carica di Pastrengo del 30 aprile 1848, durante la guerra di indipendenza. Gli squadroni del 4° reggimento a cavallo, diretti dal Tenente Colonnello Colasuonno, hanno dato spettacolo lasciando il segno, strappando gli applausi del pubblico che spesso ha accompagnato con il battito delle mani al ritmo delle note della Fanfara. Immancabile “Briciola” la simpatica mascotte che ha scorazzato per tutto il tempo dell’esibizione tra i destrieri impegnati nelle evoluzioni. Numerosissime le autorità presenti, provenienti da tutta la regione e anche oltre i confini regionali, tra questi i veritici dell’Arma dei Carabinieri, il Generale Rispoli ha pubblicamente manifestato il suo apprezzamento. Ha espresso grande soddisfazione il Colonnello Gaspare Giardelli, comandante provinciale dei Carabinieri di Taranto, che insieme con l’amministrazione comunale e l’Ippodromo Paolo VI hanno organizzato il grande evento.

Qui sotto breve video della sfilata finale



